Halil Kiraz kimdir? Göztepe Kulübün eski futbolcusu Halil Kirazın vefatını duyurdu. Halil Kiraz'ın ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Peki Halil Kiraz kimdir? Kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

HALİL KİRAZ KİMDİR?

Halil Kiraz, 1944'te İzmir'de dünyaya geldi.

Halil Kiraz'in futbol macerası 1958'de başladı. G

Göztepe idmanlarına gidip top toplayan Halil Kiraz, o dönemin kalecisi Erdoğan 'ın vasıtasıyla altyapıya kaleci olarak geldi. Halil kaleci, efsane takımın kalecisi Ali Artuner ise santrfor olarak geldi. Ama ne var ki, sonraki dönemlerde Ali kaleye geçti, o sol açıkta görev yaptı. 1972 yılına kadar Göztepe forması giydi. Lig tarihinde 82 gole imza attı. Attığı sert şutlar nedeniyle Bombacı lakabı takılan Halil Kiraz, Atlético Madrid maçında attığı penaltıyla fileleri yırttı.

18 Ağustos Salı akşamı Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Halil Kiraz ile ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." denildi.

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.