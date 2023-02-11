Halil Konakçı deprem bölgesinde! "Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da el birliğiyle enkaz altında kalanlara yardım etmeye çalışırken imamlarda enkaz bölgesinde yardım faaliyetlerine katkı sağlıyor. Halil Konaç'ı ve Diyanet'te görevli imamlar da ellerinden geleni yaparak afet bölgesinde depremzedelere yardımda bulunuyor.

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Halil Konakçı deprem bölgesinde! "Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş..."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası AKUT, AFAD, UMKE, İHH ve Belediyeler gibi birçok kurum ve kuruluş deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşlara yardımda bulunuyor. 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye el birliğiyle yardım için bölgeye akın etti. Diyanet'e bağlı birçok imamda deprem bölgesine giderek vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor. Halil Konakçı'da enkaz bölgesine giderek vatandaşlarımızın dirayetli olmaları konusunda destek verdi.

YARDIM MALZEMELERİ İLE YOLA ÇIKTI

9 Şubat günü Halil Konakçı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 3 tır dolusu malzemeyle deprem bölgesine doğru hareket ettiklerini belirtti. İki tır dolusu su ve bir tır dolusu yardım malzemeleriyle bölgeye giden Konakçı hayır dualarını esirgemeyerek vatandaşlara yollarda dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım tırları ile giden Halil Konakçı gönüllü vatandaşlarla birlikte enkaz çalışmalarına katkıda bulunuyor. Sosyal medyada Halil Konakçı ile vatandaşlar arasında geçen sohbet paylaşımı vatandaşlar tarafından övgü ile karşılandı.

Halil Konakçı deprem bölgesinde! "Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş..."

"DEVLETE SÖVMEKLE OLACAK İŞ DEĞİL BU İŞ"

Halil Konakçı deprem bölgesinde vatandaşlara, "Allah en az hasarla atlatmayı nasip etsin. Devlete sövmekle olacak iş değil bu iş. Devlet her yerde, bak asker polis her yerde çalışıyor. Her yerde millet. Biz sadece 3 gündür uyumuyoruz. Bir şey yaptığımızda yok. Artık şuurunu yitirmiş AFAD'cılar, ekipler, itfayeciler, sağlıkçılar. Bir de gelip o nerde bu nerde... Herkesin canı acıyor o ayrı bir şey, herkes canının acısını biliyor. Bugün devletin milletin yanında olma zamanı. Bir de aranızda çok provokatörler var. Milleti gaza getirsinler, küfür ettirsinler diye onlara müsaade etmeyeceğiz. Bak devlet burada bak. Çalışıyor askeri. 10 bin tane yıkımdan bahsediliyor 10 bin. Yedisi büyük şehir. Türkiye'nin 7'de birinden bahsediyoruz. O yüzden sabırlı olunacak. Devletle el ele çalışılacak. Biz öyle çekiçle kazmayla ne yapacağız işte dolanıyoruz. Maksat vicdanımız rahatlasın. Asıl işi onlar yapıyor." dedi.

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