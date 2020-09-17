Halil Sezai adliyeye sevk edildi! 

Yaşlı komşusunu darp eden ünlü müzisyen Halil Sezai polis eşliğinde adliyeye geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezai'yi ifadeye çağırdı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kiraladığı villada çekim yaparken, yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’le tartışan Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adamı darp etti.

Villanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile tepkileri üzerine çeken Halil Sezai gözaltına alınmıştı.

Sezai'nin bugün polis eşliğinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

HALİL SEZAİ'NİN DARP ETTİĞİ MERİÇ: "2 AY ÖNCE TEHDİT ETTİ"

Hüseyin Meriç, "Malum şahısla 2 ay önce beni tehdit etti. Televizyonun sesi yüksek diye film çekemediğini söyledi." Elinde odunla bana saldırdı. Kendini evime girmekte haklı buldu. Ben o gece adamın elinde kaçarak polis diye bağırdım ve oğlumu aradım." dedi.

"KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİM"

67 yaşındaki Meriç, "Sabah saat 8,30 sıralarında işe gitmeye hazırlanırken kapının zorlandığını gördüm ve salonda kapıya doğru yürüdüm. Halil Sezai elinde odunla içeri girmiş vaziyette bana saldırmaya başladı. Bana iki defa odunla vurdu. Ben öleceğim diye Kelime-i Şehadet getirdim. Ama o arada kaçmayı da becerdim." ifadelerini kullandı.