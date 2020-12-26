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  3. Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Komşunu darp ettiği iddiası ile hapis cezası alan ve sonrasında serbest bırakılan Halil Sezai uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sezai'nin ilk paylaşımı 4 yıldır beraber olduğu Melike Beşli ile oldu.

Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Tuzla'da yaptığı çekimler sırasında komşusunu darp eden ve  tutuklu yargılandıktan sonra 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai aşka geldi.

Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Ünlü şarkıcı, önceki gün 4 yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşadığı sevgilisi Melike Beşli'yle fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Sezai, yaptığı paylaşıma "Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye... Yoksa geri kalan her şey boş" diye yazarak, kalp emojisi koydu.

Halil Sezai aşka geldi! 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı!

Halil Sezai Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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