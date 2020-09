Halil Sezai darp görüntülerinin ardından ilk kez açıklama yaptı!

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da film çekimi esnasında tartıştığı mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile karakolluk olmuştu. Sezai sosyal medya hesabından kendisine gelen tepkilere yönelik açıklama da bulundu.

Halil Sezai, gürültü yaptıkları için kendilerini ikaz eden yaşlı bir adamın evini basıp darp ediyor. Yaşlı adam öldürüleceğini zannedip kelime-i şahadet getirince de "ezan mı okuyorsun sen ulan" diyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Sezai'nin ifadesi alınıp serbest bırakılıyor. pic.twitter.com/U75ZFtFa33 — Selâmi Haktan (@slmhktn) September 16, 2020

Alınan bilgiye göre, Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince kamera kayıtları incelendi.

Yapılan incelemede hakkında Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Halil Sezai Paracıkoğlu, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişinin daha ifadesine başvurdu.

Bu arada, kamera görüntülerinde olaya karıştığı tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için de başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İşte ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

“Olayı şöyle özetleyeyim de siz yine linçe devam edin; Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin ‘gelin lan’lı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villa da yan komşumuz oluyor kendileri. Oğlu ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk Showu. Konuk alıyor yemek yapıyor sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm bile çekemedik. Maddi zarar geçtim manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü 65 yaşındaki abimiz bize programı çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır! Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık, ilk zamanlarda ki sofra muhabbetlerimizin hatırına. 2 senelik bir komşuluk etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, ( evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyorduk) kafası yerinde değilken ana avrat söven bu 65 yaşındaki abimiz çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak kendi küfürlerini yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok… Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerimi ballandır ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin elli tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bun kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim. Daha bir sürü detay var tek tek anlattık. Geri adli başvurularımızı yaptık. Savunulacak da bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi işte…”

"BABAM KALPTEN RAHATSIZ"

Saldırıya uğrayan yaşlı adamın oğlu olayla ilgili olarak, "Ben strese girdim. Babam zaten kalbinden rahatsız. Korona virüsten dolayı korkuyor, hastaneye götüremiyoruz. Burnunda kırık var büyük ihtimal, kanıyor sürekli. Ağrısı, sızısı var" dedi.