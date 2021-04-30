Halil Sezai: Hapishanede zorlanmadım, belki saçma olacak ama iyi geldi

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine Sezai 43 gün hapis yattı. Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Sezai hapis anları hakkında açıklama yaptı.

"KÖTÜ PSİKOLOJİYİ ATLATMAK İÇİN UYKUYU KULLANIYORUM"

Karamsar bir insan olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Sezai, "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" diye konuştu.

"O GÜNÜN YARISINI HATIRLAMIYORUM"

Sinirli biri olmadığı, her şeyin bir anda geliştiğini söyleyen Paracıkoğlu, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı" dedi.

"BU DURUMA NASIL GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Hapishanede düşünme fırsatı bulduğunu ve bol bol kitap okuduğunu söyleyen Sezai, "Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz." diye kaydetti.

Hapishane anılarını anlatan Paracıkoğlu şu sözler ile devam etti: "Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim."