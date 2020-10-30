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Halil Sezai serbest bırakıldı!

67 yaşındaki Hüseyin Merç'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu serbest bırakıldı.

Halil Sezai serbest bırakıldı!

Tuzla'da 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu serbest bırakıldı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Halil Sezai’nin savunmasını tamamlanmasının ardından avukatlar şarkıcının tahliyesini talep etti.

Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi.

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NE OLMUŞTU?

‘İsyan’ şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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