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Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dedi

Halil Sezai, geçen yıl İstanbul'un Tuzla ilçesinde komşusu olan Hüseyin Meriç’i darp etmiş ve 43 gün cezaevinde kalmıştı. Ünlü oyuncu yaşananlarla ilgili kendisini yetiştiren ailesine mahcup olduğunu belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dedi

Komşusunu darp ettiği gerekçesi ile 4 ayrı suçtan 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası alan ünlü oyuncu, 1 buçuk ay sonrasında hüküm kararıyla tahliye olmuştu.

AİLEME KARŞI MAHCUBUM

Olayın ardından sezai ilk kez basının karşısına geçti. Sözlerinin çok çarpıtıldığını bu yüzden basına kırgın olduğunu söyledi. Ettiği sözlerin devamında yansıtılanlar gibi şeylerin olmadığını söyledi ve keşke gerçekten yapmış olsaydım da yazılanlar karşılıksız kalmasaydı dediğini söyledi. Pişman olduğunu en çok da kendisini yetiştiren ailesine karşı mahcubiyet hissettiğini belirtti. 41 yaşındaki sanatçı, hayatında ilk defa biriyle kavga ettiğini de ekledi.

Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dedi

YAŞANANLARIN ETKİSİ OLMADI

İş hayatına yaşanılanların etkisi olmadığını belirten ünlü şarkıcı normal hayatına devam ettiğini ve teklifler de aldığını söyledi. Hayatı isteyip istemediğini bilmediğini belirterek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dedi

NELER OLMUŞTU?

Film çekimi için Tuzla'da 2 villa kiralayan Halil Sezai ile yan villada ikamet eden 66 yaşındaki Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma yaşanmıştı.

Halil Sezai suçunu kabul etti! Ailemi üzdüğüm için pişmanım dedi

Tartışmanın ardından darba uğradığını ifade eden Meriç, uzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine durumu şikayet etmişti. kamera kayıtlarını inceleyen polis birimleri Kadıköy'deki evinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nu gözaltına almıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Paracıkoğlu serbest bırakılmıştı. Soruşturma genişletilmiş ve Paracıkoğlu 4 farklı suçtan suçlanmış, "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. 

 

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