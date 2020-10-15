Halil Sezai'nin avukatlarından müjde: Beraat kararı bekliyoruz

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla'da ki komşusunu darp ettiği gerekçesi ile hapis kararı çıkmıştı. Açılan dava dosyasında "silahla kasten yaralama" yer alıyordu. Avukatlarından yeni müjde geldi. Yapılan açıklamada "Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan “Silahla Kasten Yaralama” suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır. Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır." şeklinde belirtti.

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇUNU İŞLEMEDİĞİ KESİNLİK KAZANDI!

Gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ünlü Şarkıcı Halil Sezai, karışmış olduğu olay neticesinde “Silahla Kasten Yaralama” suçundan dolayı tutuklanmış olup savcılıkça hakkında cezalandırma talep edilmiştir. Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğuna neden olan “Silahla Kasten Yaralama” suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır.



Bu rapor ile davacı Hüseyin Meriç’in vücudunda oluştuğu iddia edilen, "Dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır. Raporda görüleceği üzere Halil Sezai Hiçbir surette dosyada ileri sürülen odun parçası ile şikâyetçi Hüseyin Meriç’i yaralamamış olup bu suçun işlendiği iddia edilen savcılık iddianamesi çökmüştür. Bununla birlikte tutukluluğun devamını gerektirecek hiçbir sebep kalmamıştır" ifade edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin silahla yaralamanın olmadığına ilişkin raporundan sonra tutukluluk hali bir tedbir olmaktan çıkmış ve cezalandırma aracı haline gelmiştir. Bu husus kanunlarla sabit iken ünlü şarkı Halil Sezai’nin cezaevinde infazı mümkün dahi olmayan bir cezadan dolayı tutukluğunun ceza aracı olarak kullanılmasının ölçülülük ilkesi uyarınca kabulü mümkün değildir.

Şikayetçi taraf medyada algı yaratmak amacıyla, "Montajlanmış, kesilmiş ve sesi kısılmış görüntüler servis edilmiş olup yargı makamları baskı altına alınmakta istenmiştir." Gerçeği olduğu gibi yansıtmayan bu görüntülerde dahi şikâyetçiye herhangi bir silahla vurduğu görülmediğini bu nedenle savcılık kararının tamamen çürüdüğünü söyledi.

Ünlü şarkıcının avukatı son olarak sözlerine şunu ekledi "Ünlü şarkıcı Halik Sezai’nin işlemediği bir suç sebep gösterilerek tutukluluk halinin devam etmesinin kabulü mümkün olmayıp mahkemece ivedilikle tahliye kararı verilmelidir" dedi.