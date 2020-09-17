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  3. Halil Sezai'nin oturduğu villa kiraya çıkarıldı!

Halil Sezai'nin oturduğu villa kiraya çıkarıldı!

Halil Sezai'nin oturduğu villa kiralığa çıkarıldı . Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai'nin oturduğu villa yeniden kiralığa çıkarıldı.

Halil Sezai'nin oturduğu villa kiraya çıkarıldı!

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntülerin ardından tepkilerin odağı olan Halil Sezai, tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Sanatçının  oturduğu villa da yeniden kiralığa çıkarıldı.

Halil Sezai'nin oturduğu villa kiraya çıkarıldı!

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler kan dondurdu. 

Bugün savcılık ifadesinin alınmasının ardından Sezai, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olaydan iki gün sonra ise Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına 'kiralık' yazısı asıldı. 

Halil Sezai'nin oturduğu villa kiraya çıkarıldı!

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai ,  67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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