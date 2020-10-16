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Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi!

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Halil Sezai'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

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İlk Duruşma 30 Ekim'de yapılacak.

Detaylar gelecek... 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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