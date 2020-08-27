Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahı olan Osman Gazi, tarihte büyük öneme sahip devlet insanları arasındadir. Kurduğu imparatorluk 600 yıl boyunca varlığını sürdüren Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun, ise son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından merak edilen konulan arasına girdi.Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunu yetiştiren anne hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar için Halime Hatun kimdir? Nasıl ölmüştür? sorularının cevabına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HALİME HATUN KİMDİR?

Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun hakkında kayıtlarda pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Ertuğrul Gazi ile evliliği sırasında üç çocuk doğurduğu bilinmektedir. Ölüm anına dek eşine sadık kalan Halime Hatun, Savcı Bey (ölüm: 1287), Gündüz Alp (ölüm: 1306) ve Osman Gazi (1258 - 1326) isimli üç erkek evlat sahibidir. Ertuğrul Gazi ile mezarları yan yana olan Halime Hatun, 1281 yılında vefat etmiştir. Çiftin türbesi, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer almaktadır. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılan türbe, daha sonra Birinci Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir.

ERTUĞRUL GAZİ DİZİSİNDEKİ HALİME HATUN

Kaçak bir Türkmen şehzadesinin kızı olan Halime Hatun, Selçuklu sarayında yetişmiş; fedakar, anlayışlı ve vakur bir kızdır. Sabrı ve zekasıyla öne çıkan bu kızın liyakatlı ve çalışkan olması en belirgin özellikleri arasındadır. Yardımsever ve paylaşımcı yapısı ona her ortamda dost ve düşmanlar kazandırır.

HALİME HATUN NEDEN ÖLDÜ?

Gerçek Halime Hatun'un ölüm sebebi hakkında da bilgi bulunmazken dizide bu karakteri canlandıran Esra Bilgiç, diziden ayrılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Paylaşımında "Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım." ifadeleriyle izleyicilerine teşekkürlerini sundu.