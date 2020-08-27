Halis Karataş, kendi cezasını kendi verdi!

Türkiye'de efsane jokey olarak bilinen Halis Karataş, atını yumrukladığı görüntülerin yayılması sonrası herkesten özür dilemişti. Ancak Halis Karataş'a gelen tepkiler bu özrün ardından da son bulmadı.

Karataş, ilk açıklamasında şöyle demişti: "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum"

YARIŞLARA ARA VERDİ

Halis Karataş, yaşanan olayın ardından tepkilerin büyümesine engel olamadı. Konuyla ilgili tekrar açıklama yapma gereği duyan efsane isim, yarışlara ara verdiğini duyurdu. Karataş, "Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadartüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim. Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum" diye konuştu.