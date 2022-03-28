Halit Ergenç ekranlara geri dönüyor! Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu

Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus kadrosuna yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Ülkemizden 15 kişiyle anlaşan platformun projeleri boy göstermeye başladı. Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizi “Nomen” da oynayacak kişiler belli oluyor. Projenin yapımcısının Fatih Aksoy’un olduğu dizide başrolü Halit Ergenç oynayacak.

BAŞARILI İSİMLER KADRODA YER ALACAK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı diziyi Fatih Kızılgök yönetecek. Distopik bir hikâyesi olan dizide Halit Ergenç’in rol arkadaşlarından biri belli oldu. Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan güzel oyuncu Melis Sezen “Nomen”in kadın yıldızlarından biri oldu. Halit Ergenç’in dizide hastalığından dolayı yaptığı buluşla telepatik yöntemle iletişim kurduğu eşine kimin hayat vereceği ise henüz belli olmadı.

Ünlü oyuncular hakkında önemli gelişme! Eda Ece ve Aslı Enver Disney Plus ile anlaşıyor