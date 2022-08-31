Halk arasında böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyordu! Karakulak balığının başında oluşan otolit taşının fiyatı ateş pahası!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte çeşitlenen balık türlerinin gözdesi olan karakulak balığı sağlık için yaydığı faydalardan dolayı balık tezgahlarının gözdesi haline geldi. Baş kısmında bulunan ve böbrek hastalarının aradığı şifalı besin olmasından dolayı büyük ilgi görüyor. Otolit taşı adı verilen bu taşın kilosu yüksek miktarda satışa sunuluyor.

AKTARLARDA BALIK TAŞI OLARAK SATILIYOR

Böbrek hastalarına iyi geldiği bilinen, böbrek taşları nedeniyle oluşan sancılarını ve ağrıları dindiren, böbrek taşlarının kolay ve ağrısız bir şekilde düşmesine faydalı olduğu inanılan otololit taşı balıkçıların tezgahında kilosu 1000 liradan satışa sunuluyor. Balık taşı olarak da bilinen otolit taşı balıkçıların dışında aktarlarda da ucuz bir fiyattan satışa sunuluyor.

"BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA YOK"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu halk arasında böbrek taşlarına iyi geldiği bilinen bu taş için "Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün taşının çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.