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Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin büyük başarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyer öğrencileri katıldıkları kurslar sayesinde üniversite sınavlarında büyük başarı sağladılar. Halk Eğitim Merkezinden eğitim alan 30 öğrenci lisans 18 öğrenci ise önlisans programına hak kazandı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin büyük başarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyer öğrencileri katıldıkları kurslar sayesinde üniversite sınavlarında büyük başarı sağladılar.

30 lisans ve 18 önlisans programını kazanan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Kazanan öğrencilerin üniversiteleri arasında üniversiteler olarak ODTÜ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, lisans alanlarında ise; Endüstriyel tasarım, Hemşirelik, Ebelik, Türkçe Öğretmenliği, Hukuk Fakültesi, Mimarlık, İlahiyat, Uluslararası İlişkiler, Havacılık Yönetimi, Maliye, İslami İlimler, Okul Öncesi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Diş Hekimliği, Bilgi ve Belge Yönetimi oldu. Ön lisans programlarında ise kazanılan alanlar arasında; Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Sosyal Hizmetler, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Anestezi, Raylı Sistemler Makine Teknisyenliği, Gıda Teknolojisi, İç Mekan Tasarımı, Ortopedik Protez ve Ortez gibi bölümler yer aldı.



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