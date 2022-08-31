Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı halk otobüsleri belediyeden ödenek alınmadığı için sefer çıkamıyor. Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz otobüs şoförlerinin bu mağduriyetini dile getirdi.

Rukiye Karapunar
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Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerine ödenekleri zamanında ödememesi tepkilere neden oldu. Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) özel halk otobüslerine ödeneklerini geç ödemesi nedeniyle araçlara yakıt alınamadığını ve bazı otobüslerin seferlere çıkamadığını söyledi.

Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!

HALK OTOBÜS ŞOFÖRLERİ MAĞDUR

Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.

Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!

VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR

Özel halk otobüsçülerinin borç içerisinde olduğunu, günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmasını ve İBB'nin bir an önce bugüne kadarki ödenekleri ödemesi gerektiğini kaydetti.

Yangöz, sözlerine ayrıca İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini konusunda da İBB'ye çağrı yaptı.

Halk otobüsü şoförleri İBB mağduru! Ödenekler zamanında yatırılmıyor, verilen sözler tutulmuyor!

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