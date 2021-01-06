Daha çok muhalif yayınlar yapması ile bilinen Halk TV görüşleri ve yayınları kapsamında vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kimin kanalı, ne zaman kuruldu soruları merak edilirken bizde sizler için soruların cevaplarını haberimizde derledik. Peki Halk TV kimin kanalı, sahibi kim? Halk TV ne zaman kuruldu? Yayın politikası nedir? Frekansı ne? İşte detaylar...

HALK TV NE ZAMAN KURULDU?

10 Ocak 2005 tarihinde Deniz Baykal'a yakın iş adamlarının girişimleriyle kurulmuştur. Bir de kanalla ilişkili radyo istasyonu "Halk Radyo" sahiptir. Her saat başı haber yayını yapan bir kanaldır. Cumhuriyet Halk Partisine olan görüş yakınlığıyla göz önünde bir kanaldır. Aynı zamanda Digiturk, D-Smart, Vodafone TV, Türksat 4A, Türksat 3A ve internet üzerinden izlenebilmektedir. Bir süre tivibu ve Turkcell TV+ üzerinden de yayınlarını yapmıştır.

HALK TV GÜNCEL PROGRAM LİSTESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

*Eylül Han Tezel ile Gündem Özel

*Fatih Ertürk ile Türkiye Nereye

*Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi

*Fatih Ertürk ile Günün Raporu

*İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber

*Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset

*Mustafa Sönmez ile Parametre

*Emin Çapa ile Dünyanın 1001 Hâli

*Gökmen Karadağ ile Açıkça

*Özlem Gürses ile 20. Saat

*Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye

*Aslı Öymen ile Sanat, Yaşam, İnsan

*Serhan Asker ile Görkemli Hatırlar

*Can Coşkun ile Haber Masası

*Şirin Payzın ile Sözüm var

*Ana Haber

*Medya Mahallesi

HALK TV KİMİN KANALI, SAHİBİ KİM?

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın duruşuyla bilinen medya organı Halk TV'nin satışı ile gündem olmuştu. Sahibinin Deniz Baykal olduğu televizyon kanalının İngiltere'de yaşayan iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındı. İlerleyen dönemlerde merkezi Ankara olan Halk TV'nin İstanbul'a taşınacağı die getirildi. Bu gelişmelerin ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği Suat Toktaş görevine getirildi.

1966 Sivas dünyaya gelen Cafer Mahiroğlu İngiltere’deki "Select" isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. Ülkemizde ise Halk TV'nin sahibi olması ile gündem olmuştu. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980’lerin sonunda İngiltere’ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğa adım attı.

Cafer Mahiroğlu'nun detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

HALK TV'NİN YAYIN POLİTİKASI NEDİR?

Halk TV kanalının yayın politikası isminden ve yakın durduğu partide de anlaşılacağı gibi belli bir kiteleye hitap eden muhalif yayınlar yapmaktadır. Bir dönem Deniz Baykal himayesinde olan kanal sahibi ne kadar değişse de halen daha CHP'ye yakınlığından dolayı bu görüş kapsamında yayınlar yapmaya devam etmektedir.

HALK TV'NİN FREKANSI NE?

Kanal İsmi HALK TV

Frekans 12422

Polarizasyon V-Dikey

SR 27500

FEC 3/4