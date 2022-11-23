Halk TV muhabiri Seyhan Avşar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi

Halk TV'de Şule Aydın'n moderatörlüğünü yaptığı Kayda Geçsin, tartışma programına Halk TV com tr muhabiri olarak katılan Seyhan Avşar izleyiciler tarafından kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Diye merak ederek araştırmaya başlıyor. İşte Seyhan Avşar'in hayat biyografisi

SEYHAN AVŞAR KİMDİR?

Seyhan Avşar, pek çok gazetede çalışmış bir gazetecidir. Stajyer muhabir olarak başladığı kariyerinde şimdilerde Halk TV muhabiri olarak görev yapıyor.Halk TV'de Şule Aydın'n moderatörlüğünü yaptığı Kayda Geçsin, tartışma programına yorumcu olarak katılmaktadır. Seyhan Avşar, 1991 yılında doğmuştur. Bitlis doğumlu olan Seyhan Avşar, lise eğitimini bitirene dek burada yaşamıştır. Seyhan Avşar, Anadolu Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler okudu. Aynı zamanda yine bu üniversitede Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü okurken Cumhuriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak işe başladı. 7 yıl boyunca bu gazetede adliye muhabirliği yaptı. 2022 yılında ise Halk TV'de çalışmaya başladı. Avşar, bugüne kadar pek çok ödüle de layık görüldü.

Haberin Devamı

Seyhan Avşar'ın evli olup, olmadığı bilinmemektedir.