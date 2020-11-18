Halka Arz; hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır.

Halka arz olacak şirketler hangileri? 2020 Halka Arz olması beklenenler

Halk arzları halkın ve yatırımcıların ilgisi çok fazla oldu. Bu durumu gören şirketler halk arz için neredeyse sıraya girdi. Bu yıl ve önümüzdeki yıl halka arz edilecek şirketler de belli olmaya başladı. Önümüzdeki dönemde enerji şirketinden, haber ajansına kadar bir çok şirkette halka bekleniyor. İşte önümüzdeki dönemde halka arz edilmesi beklenen şirketler.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ: Aydem Enerji'nin iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, ağustos ayı ortasında halka arz amacıyla SPK'ya başvurdu. Şirket; Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege yerlerinde toplamda 25 yenilenebilir enerji santrali işletiyor.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ: Yaklaşık 1-2 y»l içersinde halka arz planladığı belirtiliyor.

BAŞKENT DOĞALGAZ: Torunlar GYO, mart ayında takım şirketi Başkent Doğalgaz'da halka arz planlannın sürdüğünü, piyasaların normalleşmesinin beklendiğini açıkladı.

BİOTREND ENERJİ: Doğanlar Yatırım Holding, önceki hafta BioTRend Enerji'yi halka arz etmeye hazırlandığım açıkladı. Enerji bölümünde portföy büyüklüğü 120 MW olan Biotrend Enerji, 15 değişik bölümde atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten bir portföyde hizmet veriyor.

BOTAŞ VE TPAO: Önceki hafta Hazine ve Maliye Bakam Berat Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile alakalı ."Bu son proses TPAO ve BOTAŞ'ı değişik bir lige çıkaracak. Bu keşiflerin gelişmesiyle TPAÖ ve BOTAŞ'ın halka arz sürecinin de önünü açacak" diye konuştu.

ÇAN KÖMÜR VE İNŞAAT: Odaş Elektrik Üretim, iştiraki Çan Kömür ve İnşaat’m halka arz edilmesiyle alakalı temmuz ayında KAP'a yollandığı duyuruda, çalışmalar amacıyla Vakıf Yatırım'ın yetkilendirildiğini açıkladı.

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM: 10 Haziran daki idare kurulu toplantısında. Nature! Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim'in halka açılması karan alındı. Şirketin halka arz amacıyla SPK'ya temel sözleşme tadili müracaatı da temmuz ayı başında onaylandı.

İHLAS HABER AJANSI: İhlas Yayın Holding, İhlas Haber Ajansı'nın halka arz sürecini başlattıklannı mart ayında açıklamıştı. Holding, önceki hafta sahip olunan ortakların kabul etmesi halinde halka arz evvel sermaye artırım kararı alınacağım, artırımın tamamlanması akabinde lüzumlu işlemleri tamamlayarak halka arz müracaatında bulunulacağını kaydetti

LİMAK YATIRIM HOLDİNG: Şirket yetkilileri basın açıklamalarında başta enerji olmak üzere başka sektördeki şirketlerini sırayla halka arz etmeyi planladıklarım belirttiler.

METRO TURİZM: Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding, KAP’a yaptığı bildirimde Metro Turizm'in halka arzı amacıyla 14 Haziran'da idare kurulu kararı alındığını duyurdu.

NATURELGAZ: Global Yatırım Holding'in bağlı ortaklığı Naturelgaz, temel sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklık gerçekleştirme amacıyla 20 Ocak'ta SPK'ya başvurdu. Temmuz ayında ise holdingin idare kurulu başkanı Mehmet Kutman, halka arzı piyasalar da elverirse eylül ayında tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

SELVA GIDA: İttifak Holding, bağlı ortaklığı Selva Gıda’nın halka arz edilmesine yönelik lüzumlu hazırlık çalışmalarının yapılmasına karar verdiğini Ekim 201 ^da açıkladı.

ŞEKER GYO: Şekerbank, iştiraki Şeker GYO'r.un halka arz müracaatının, SPK'ya 27 Mart'ta yapıldığı verisini verdi. Daha sonra Şeker GYO’nun müracaatının şirketin 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarıyla tekrardan yapılmasına dair talebin SPK kararıyla ideal gördüğünüz bildirildi.

ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ: Zorlu Grubu; Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketleri altında yer alan hidroelektrik, jeotermal ve yel yatırımlarının Zorlu Yenilenebilir Enerji olarak, tek bir şirket altında birleştirileceğini açıkladı. Kuruluşuyla alakalı lüzumlu onayların alındığı Zorlu Yenilenebilir Enerji'nin halka arzının 2021’in ilk yansında tamamlanması öngörülüyor.

M BORSA İSTANBUL, N11, OMEGA ELEKTRİK PANO:

İsimleri, halka arz edilebilecek kurum ve şirketler arasında geçiyor