HalkBank davasında karar! Yüksek mahkeme o kararı iptal etti, Halkbank hisseleri tavan yaptı!

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan merkezli ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararını iptal etti.

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HalkBank davasında karar! Yüksek mahkeme o kararı iptal etti, Halkbank hisseleri tavan yaptı!

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Bu kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 oranında yükseldi.

ABD'deki Halkbank davasında son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a yönelik cezai kovuşturma açılmasına izin veren alt mahkeme kararını bozdu.

Mahkeme, Halkbank'ın, İran'a yönelik ABD ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanmasını engellemek için yaptığı talebi destekledi. Yargıçlar, kovuşturmanın devamına izin veren alt mahkeme kararını iptal etti ve Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne, Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden incelemesi emrini verdi.

Halkbank hisseleri tavan yaptı

Halkbank hisseleri ise bu kararın ardından yüzde 9,9 oranında yükseldi.

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