25 Temmuz 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de25 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | İbo Show tekrar bölümüyle Star TV'deHalkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı! Eski oyuncu Abdullah Çam geri döndü25 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Gladyatör Show TV'de25 Temmuz Pazar altın fiyatları! Altında düşüş devam ediyor: Düğünde takı alacaklar dikkat! Bakmadan geçmeyin...Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, Anıl Güler ile dünyaevine girdi!Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Trafikte uzun araç kuyrukları oluştuResmi Gazete'de bugün (25.07.2021) | 25 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararlarıİstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir 25 Temmuz Pazar? İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)Doğum gününde teklifi aldı! Jennifer Lopez 17 yıl sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evleniyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. VOLEYBOL
  4. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı! Eski oyuncu Abdullah Çam geri döndü

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı! Eski oyuncu Abdullah Çam geri döndü

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı yaşanıyor. Takım eski oyuncusu smaçör Abdullah Çam'ı transfer etti ve 24 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı! Eski oyuncu Abdullah Çam geri döndü

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, eski oyuncusu smaçör Abdullah Çam'ı transfer etti. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon kadro yapılandırmaları kapsamında, 24 yaşında ve 2,02 metre boyundaki oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

"HALKBANK'A GERİ DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

Halkbank kariyerine bir yıl ara verdikten sonra yuvaya dönmesiyle ilgili Abdullah Çam şunları kaydetti: "Altyapılarında oynadığım, A takıma yükseldiğim, bana milli takım kapısını açan Halkbank’a geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Genç, dinamik ve tecrübeli bir takımız. Hedeflerimize adım adım ilerleyeceğimiz güzel ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Küresel salgın koşullarında bizi destekleriyle yalnız bırakmayacağına inandığım voleybolseverlere yeni sezonda nitelikli bir voleybol şöleni sunacağımıza inanıyorum. Tüm değerli rakiplerimize, hakem camiasına, voleybol emekçisi salon görevlilerine hayırlı bir sezon diliyorum."

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda transfer heyecanı! Eski oyuncu Abdullah Çam geri döndü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT