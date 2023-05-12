Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi

Halkbank'ın Tekno Girişimci Destek Kredisi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların proje bazında kredi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir kredi paketidir. Kimler nasıl yararlanacak. İşte detaylar.

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Halkbank’tan Tekno Girişimci Kredi Kampanyası Geldi

Halkbank girişimci kredileriyle iş kurmak veya büyütmek isteyenlere yardımcı oluyor. Tekno Girişimci Destek Kredisi ise özellikle teknoloji sektöründeki firmaların işletme giderlerini finanse etmek için sunulan bir seçenek. Kredi mal/hizmet alımı maaş kira gibi giderlerin yanı sıra ofis ekipmanı yazılım program alımlarını da karşılayabiliyor. Kredi başvuru süreci belirli kriterlerin göz önünde bulundurulmasıyla belirleniyor ve başvuru yapacak firmaların işletme planları ve finansal durumları inceleniyor. Kredi ödeme koşulları da Halkbank tarafından belirleniyor.

Tekno Girişimci Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Halkbank'ın Tekno Girişimci Destek Kredisi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların proje bazında kredi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir kredi paketidir. Kredi miktarı 500.000 TL'ye kadar verilebiliyor ve kullanım alanları oldukça geniş ofis malzemesi ekipman yazılım/donanım işletme giderleri maaş ve kira ödemeleri mal/hizmet alımları gibi konuları kapsıyor. Kredi geri ödeme planı firma ihtiyacına göre belirleniyor ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Faiz oranları piyasa koşullarına göre belirleniyor. Tekno Girişimci Destek Kredisi teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların işlerini büyütmeleri için önemli bir kaynak olabilir.

Halkbank Tekno Girişimci Kredisi Başvuru Detayları

Tekno Girişimci Destek Kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle Halkbank şubelerine gitmeleri gerekiyor. Başvuru sırasında kredi kullanım amacı ve ödeme planı gibi detaylar belirleniyor ve kredi kullanımına dair plan ve projelerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekiyor. Başvuru yapan kişilerin firmanın kuruluş belgeleri vergi levhası ve son 6 aylık faaliyet raporu gibi belgeleri de hazır bulundurmaları gerekiyor. Kredi onaylanması halinde kredi tutarı belirleniyor ve ödeme planı yapılarak kredi kullanıma hazır hale getiriliyor. Başvuru aşamaları ve kredi detayları hakkında daha fazla bilgi için Halkbank'ın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

Düşük Faiz Oranı Yüksek Vade Sayısı

Halkbank Tekno Girişimci Destek Kredisi ile teknoloji odaklı firmaların gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Kredi 12-60 ay geri ödeme süresi ve kredi tutarına müşterinin risk durumuna ve geri ödeme süresine göre belirlenen faiz oranları ile sunuluyor. Kredi başvurusu için gereken belgeler arasında son 3 yıllık mali tablolar faaliyet belgesi vergi levhası son 6 ayın banka hesap dökümleri ve proforma fatura yer alıyor. Başvuru sonucu başvuru sahibinin finansal durumu iş planı kredi geçmişi ve talep tutarı gibi faktörlere göre belirleniyor. Başvuru süreci Halkbank şubelerinden veya online olarak kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvuru sonrası kredi değerlendirilerek onaylandığında kredi tutarı başvuru sahibinin hesabına aktarılıyor.

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