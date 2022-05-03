Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filmle ilgili açıklamada bulundu.

FİLMİN YAPIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde "SESSİZ İSTİLA" başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da,

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."