Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!İstanbullulara ait kamu otobüsünü şahsi keyfi için kullandı! İmamoğlu'nun gezide kullandığı aracının İETT'ye ait olduğu ortaya çıktı!Taş bebek Gönül Yazar'dan kötü haber! Yakın arkadaşı Onur Akay talihsiz kazayı duyurdu! "Maalesef gözleri..."Süper Loto sonuçları 3 Mayıs 2022 Salı | 3.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıDeniz Akkaya Cumhurbaşkanına seslendi! Bir sokak köpeğini taciz eden çocukların toplatılmasını talep etti "Bu çocukları zehirleyin"Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldıSon dakika: 3 Mayıs 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuTikTok fenomeni Mika Raun, 'evlilik' çıkışıyla şok etti! "Yahudi biriyle evlenmek istiyorum"ÇGHB'nin yıldızıydı, girdiği haller şaşkınlık yarattı! Zeynep Kocak'tan cüretkar 'direk dansı' pozu!Seyhan Soylu'dan görülmemiş itiraf! Duyanları şaşkına çevirdi! "Turgut Özal göğüslerimin üzerine düştü."
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filminin yapımcısı H.K ve H.D. isimli kişilerin yakalandığı ve haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sessiz İstila isimli provokatif filmle ilgili açıklamada bulundu.

Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

FİLMİN YAPIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde "SESSİZ İSTİLA" başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

Halkı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere karşı kışkırtan Sessiz İstila filmine soruşturma! Filmin yapımcısı gözaltına alındı!

Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da,

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT