Halkın ekmeği üzerinden siyaset yapmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri yaptığı uygulama ve açıklamalarla hep tartışma konusu olan Ekrem İmamoğlu, şimdi de halk ekmek üzerinden algı oluşturarak siyasi çıkar elde etmeye çalışıyor.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok temel gıda maddesine gelen zamlar nedeniyle İstanbul'da fırınlarda 1,5 TL'den satılan normal ekmeğin 3 TL'ye çıkması nedeniyle halk İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halk ekmek büfelerinden 1,25 TL'den satılan halk ekmeğine yönelince büfelerin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu kuyruklar bazı kesimler tarafından resimleri çekilerek videoları sosyal medya da yayınlanarak "İstanbul'da halk yokluk içinde, bu ülkede açlık var. bu iktidar ülkeyi fakirleştirdi" siyasi rant ve çıkar oluşturulmaya çalışılıyor.

Bu görüntüler üzerinde benim aklımda bazı sorular oluşmaya başladıktan sonra halk ekmek önlerindeki bu kuyrukların sebebini araştırmaya başladım. Araştırdığım konular başında büyükşehir belediyesine bağlı olan halk ekmek fabrikaların halkın bu ekmeğe artan talebi, ekmeğe kolay ulaşması için ne tür önlemler aldığını gördüm. Hiçbir şekilde önlem almamışlar, aksine bu meseleyi algılar oluşturmak ve siyasi rant elde etmek için tam aksine kuyrukların çoğalması için çaba sarf etmişler.

Halk ekmeğin önündeki kuyrukları azaltmak için en başta yapılması gereken üretilen ekmeğin sayısını, dağıtım yapılan halk ekmek büfelerin sayısını artırmak, ekmeğin zamanında ve sürekli bir şekilde satılan büfelere yetiştirmek.

Bekleyerek değil gelen ekmeğini alarak gitmesini sağlamak ama gelin görün ki İBB bunların tam aksine hareket ediyor.

Artan talep karşısında ekmek üretimine halkın isteği ve talebi doğrultusunda artırmaya geçmedi, Büyükşehir Meclisinde alınan kararla geri artan ilave halk ekmek büfelerini bir türlü açamadı. Özelliklede büfelere ekmeğin ulaşımında çok ağır davranarak vatandaşların ekmeği almak için büfe önlerinde birikmesini sağlayıp kuyruklar görüntüsünü sağlamaya, "Bu ülkede halk fakirleşti, ucuz ekmeğe muhtaç oldu" gibi söylemlerle halkın ekmeği üzerinden ucuz siyaset yapılmaya çalışılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının birinci görevi bu şehre hizmet etmektir, bu şehirde yaşayan halkın yaşamını kolaylaştırmaktır, tam aksine siyasi rant uğruna zorlaştırmak değildir.

Öyle kimse demagoji siyaset yapmasın.

Halk ekmeğin önlerinde kuyruklar varsa bunu İstanbul büyükşehir belediyesi çözecek.

Nasıl çözecek?

Bir kere ekmek yetmiyorsa, iki katı üç katı daha fazla ekmek üretecek, halk ekmek büfelerinin sayılarını artıracak, yetmiyorsa mahalle bakkallarına satış yetkisi verecek, ekmeğin büfelere dağıtılmasında acele ve seri bir şekilde dağıtım yapılacak. O zaman bu sorun çözülmüş olur.

Anladığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözmek değil daha da artmasını ve halkın ekmeğini siyasi emellerine alet etmeye devam edecekler gibi görünüyor.

Tavsiyem her alanda siyasi tartışmalar içine girerek yönetemedikleri İstanbullunun ekmeği üzerinden siyaset yapmayın, halkın ekmeği üzerinden siyaset yapıp siyasi rant elde etmeye çalışmayın. Ekonominin zor olduğu, halkın geçim sıkıntısı yaşadığı bu dönemde belediye başkanı seçildiğiniz bu şehirde siyasetinizi bir kenara bırakıp gerçek manada halkın sorunlarıyla ilgilenerek o sorunları çözün.

Zaten sizin asli işiniz de bu.

İstanbul halkı da sizi bu yüzden belediye başkanı seçti.