HAKİLMER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Halkın Peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O Peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu" dedi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Bolu'da düzenlenen iftara katıldı. Mehmet Yılmaz burada gazetecilerin İstanbul'da avukatla hakim arasında yaşanan etek tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle dedi:

"Olay bu sabah duruşmada olmuş. Bize de hemen öğleye doğru iletildi. HSK resen işlem başlattı ve soruşturma izni verdi. Verilen soruşturma izni üzerinden müfettiş arkadaşımız harekete geçti. Sonra düzenlediği raporu öğleden sonra bize iletti. Dairemizin çalışma günleri belli. Bugün toplantı için yok yalnız işin önemine binaen olağanüstü toplantıya çağırdık HSK 2'nci Dairesi'ni. Müfettişin ön raporu görüşüldü ve oy birliği ile yargının saygınlığı ve güvenilirliği açısından zarar görmesin diye ilgili yasadaki yetki gereğince geçici olarak görevinden uzaklaştırdık. Soruşturma devam ediyor. Müfettiş arkadaş son raporunu hazırlayıp dairemize iletecek. O rapor geldiğinde de gerekli disiplin cezası neyse, dosyadaki bilgilere belgelere ve savunmaya göre son karar verilecek."

'HALKIN PEYGAMBER POSTUNDA OTURDUĞUNU KABUL ETTİĞİ BİR GÖREVLİDEN BAHSEDİYORUZ'

Hakimin görevden uzaklaştırıldığını belirten Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok yaşanan bir olay değil. O yüzden HSK ani hareket edip soruşturma izni verdi. Şu andaki duruma göre de meslek saygınlığı çok zarar görmesin diye geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Doğru bir durum değil ama gerçek durumun ne olduğu soruşturma sonunda netliğiyle ortaya çıkacak. Nihai karar o zaman verilecek. Bizim ilan ettiğimiz etik kurallarımız var. Yeni ilan ettik, 2-3 ay oldu. Meslektaşlarımızın uymak zorunda oldukları etik kuralları var. Yine bu mesleğin niteliği var. Bu meslek kamu görevlileri içinde, toplumu en yakından ilgilendiren, toplumun huzur içinde yaşaması için önemli işlevi olan bir meslek. Halkın Peygamber postunda oturduğunu kabul ettiği bir görevliden bahsediyoruz. O Peygamber postunda oturan kişi o makama uygun davranmalı. Bizim şiarımız bu."

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