Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3339.19

Meslek Adı : Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Gazeteyle okurları arasında düzenli ve sağlıklı ilişkiler kuran, gazetenin tanıtımı amacıyla çeşitli kampanyalar düzenleyen, kamuoyu araştırmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halkla İlişkiler Görevlisi(Gazete); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Gazetenin genel yayın politikası doğrultusunda gazetenin halka tanıtımı sağlayıcı yayınları incelemek,

b) Okuyucular ve tüzel kişiliklere sahip topluluklarla ilişkiler kurmak,

c) Seminerler, reklam kampanyaları, film gösterileri, fotoğraf sergileri, ziyafetler düzenlemek,

d) Hediyelik eşyaları belirlemek ve dağıtılmasını temin etmek,

e) Yapılacak işlerin bütçelerini belirlemek,

f) Gazetenin tanıtımı amacıyla düzenlenen kampanyanın uygulanması için yönetime bilgi sunmak,

g) Gazetenin gelişimini ve etkinliğini sağlayıcı, karlılığını artırıcı önerilerde bulunmak,

h) Okuyucu mektuplarını değerlendirmek,

i) Gazetenin düzenlemiş olduğu toplantılara katılmak,

j) Gazetenin tirajını incelemek,

k) Tirajın artırılması için önerilerde bulunmak,

l) Önerilerin kabulünden sonra işleyişi kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları) mesleği için “4322.04” kod olarak kullanılır iken Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi mesleği için “8114.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete) Meslek Kodu “3339.19” olarak belirlenmiştir.

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