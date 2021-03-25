Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Maaşları, İş İlanları

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bir şirketin, var olan ve olası müşterileriyle ilişkilerini geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren kişilerdir.

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Maaşları

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az önlisans mezunu olmanız gerekmektedir.

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grubun içerisindedir

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları meslek grubunun içerisindedir.

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 2432.04 olarak belirlenmiştir

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