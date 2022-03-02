Hallaç ne demek, TDK'ya göre Hallaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hallaç ne demek? Hallaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hallaç kelimesi. Peki hallaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hallaç nedir, hallaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HALLAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hallaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hallaç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hallaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı



HALLAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Doktor, hallacın yanına vardı. Nabzını tuttu.



HALLAÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hallaç pamuğu gibi atmak

