Hallam Hope kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hallam Hope Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hallam Hope adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hallam Hope Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hallam Hope 17 Mart 1994 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Barbados,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Hallam Robert Hope şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hallam Hope Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Propel Sports yapmaktadır. Hallam Hope, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hallam Hope'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hallam Hope Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HallamHope

Hallam Hope Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hallam Hope isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hallam Hope Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hallam Hope futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Everton Res.

1 Ocak 2014 yılında Northampton

1 Şubat 2014 yılında Everton U21

27 Mart 2014 yılında Bury

31 Mayıs 2014 yılında Everton U21

29 Ağustos 2014 yılında Sheff Wed

29 Ekim 2014 yılında Everton U21

11 Kasım 2014 yılında Bury

2 Ocak 2015 yılında Everton U21

3 Ocak 2015 yılında Bury

22 Ekim 2015 yılında Carlisle United

31 Mayıs 2016 yılında Bury

1 Temmuz 2017 yılında Carlisle United

22 Ocak 2020 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2021 yılında Oldham Athletic

Hallam Hope Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hallam Hope şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hallam Hope Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester City (-2005), Everton FC (2005-2013)

Barbados takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

İngiltere U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 12 gol atmıştır.

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