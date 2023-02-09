Haluk Levent çaresizliğini tek video ile gösterdi! Telefonu bir an olsun susmadı: "Çaresiz kalırsın bazen"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Binlerce binanın yıkılması nedeniyle vatandaşlar enkaz altında kaldı. Enkaz altında yaşam savaşı veren vatandaşlar ve deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yürüttüğü Ahbap Derneği de harekete geçti.

Levent ve Ahbap ekipleri bölgede yoğun olarak çalışıp vatandaşlar için tek yürek oldu. Yoğun mesai devam ederken Haluk Levent cep telefonuna gelen yardım aramalarını paylaştı.

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"ENKAZ ALTINDA KALMIŞ İNSANLARIN ÇIĞLIĞINA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çaresiz kalırsın bazen" ifadesini kullanarak şunları yazdı:

"İşte gördüğünüz gibi saniyede akan telefonlar. Kimseye yetişemediğim için üzgünüm. Hepinizden özür diliyorum. O kadar çok yerden aranıyoruz ki özellikle her yerden enkaz altında kalmış insanların çığlığına yetişmeye çalışıyoruz. Bu mesajlar geliyor. Kimileri 'Okumuyor musunuz?' diyor ama okumaya, açmaya fırsat olmuyor. Yine de ben ekibime bırakıyorum. Ve onlar tek tek bakıyorlar. Hepinizden şimdiden özür diliyorum. Telefonumun haline bakın, görün. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Tek tek de yetişmeye çalışıyoruz."