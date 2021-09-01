Haluk Levent koronavirüse yakalandı: "Aşı olduğum için hafif atlatıyorum"

Duyarlı davranışları ve kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla büyük takdir kazanan sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bu defa takipçilerini üzdü. Yayınladığı videolu paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

AŞI OLDUĞUM İÇİN HAFİF ATLATIYORUM

Twitter hesabından takipçileriyle yaşadığı durumu paylaşan ve koronavirüs olduğuna hala inanamadığını söyleyen Levent mesajında, "Canlarım bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordusuyla provalar yapacaktım fakat, gidemedim. Çünkü dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınım, çünkü hiçbir belirtim yok. Koronavirüs olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor iki doz aşı olduğum için virüsü sağlıklı hafif atlattığımı söylüyor. Bu süreçte konserlerim iptal edilecek, AHBAP yardımlarımız devam ediyor Zoom aracığıyla toplantılarıma katılıyorum, bilginize. " cümlelerine yer verdi.