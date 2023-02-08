Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin..."

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası en çok etkilenen illerden birisi de Hatay oldu. Haluk Levent bölgeye gidip yardımlarda bulunurken telefon hatlarının çekmemesine büyük isyan etti.

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Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle sallanan 10 ilde yardım çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrası Hatay'da meydana gelen yıkım sonrası elektrik hatları, operatörler çalışamaz duruma geldi. Bölgede ulaşım sorununun yanı sıra iletişim sorunu da büyük bir engel oluşturuyor. Haluk Levent Hatay'da enkaz çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine gitti ve yardım çalışmalarını yakından takip etti. Haluk Levent bölgede 50 saat süren iletişim sorununun hala giderilememesine sert bir tepki ile karşılık verdi.

"BU 3. GÜN"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Haluk Levent; "Telefon operatörleri! Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" ifadelerini kullandı.Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin.."

"ÇOK BÜYÜK ALIM YAPACAĞIZ"

Haluk Levent ayrıca Jeneratör firmalarına da seslendi ve şu ifadelere yer verdi;

"Jeneratör firmaları! Bu twitin altına yazar mısınız! Tabii ki gönlünüzden geçip yolluyorsunuz ama çok büyük alım yapacağız. Biz sadece uygun fiyat isteyeceğiz! Ekiplerimiz size hemen dönecek. Haydi yazalım bu twitin altına..."

Haluk Levent telefon operatörlerine isyan etti! "Bu 3.gün. Yapacağınız işin.."

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