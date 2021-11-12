Sosyal Sorumluluk projeleriyle gönüllere taht kuran şarkıcı Haluk Levent yeni bir program ile Star TV'de izleyicilere buluşmuştu. Bir süre önce daha başkanlığını yürüttüğü AHBAP derneğinden ayrılan sanatçı, projelerini Haluk Levent'le yeniden programıyla devam ettirecek. Peki, Haluk Levent'le yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent'in yeni programı ne zaman, hangi kanalda?

HALUK LEVENT'LE YENİDEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dileyen herkesin başvuruda bulunarak katılabileceği interaktif bir yayıncılık anlayışı güden program 4 Kasım Perşembe akşamı saat 20:00'de canlı olarak ilk bölümüyle Star TV'de ekranlara gelmişti.

Programın çekim yeri izleyiciler tarafından merak edilirken, çekim yeriyle ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Programın nerede çekildiği bildirildiğinde, haberimizde sizlerle paylaşacağız. Program ilerleyen dönemlerde de Perşembe akşamları ekrana gelecektir.

HALUK LEVENT VE AHBAP

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce (2017) platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.

Bunun yanında Ahbap toplumdaki her türlü soruna sürdürülebilir çözümler arayan bir iş birliği hareketi olarak tanımlanmaktadır. Haluk Levent AHBAP isimli topluluk ile zorda kalan birçok kişiye yardım eli uzatmıştır. 'Yeniden' isimli TV programı da AHBAP derneği ile benzer misyonu üstlenmektedir.