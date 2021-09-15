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  3. Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

AHBAP Derneği kurucusu sevilen sanatçı Haluk Levent sosyal medya üzerinden bu zamana kadar yaptığı en bilinçsiz yardımı açıklayarak "Pişmanım" dedi.

Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

52 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent AHBAP derneği aracılığıyla yaptığı yardımlarla herkes tarafından takdir görüyor. Bu zamana kadar sayısız yardımda bulunan Haluk Levent, bir hayranının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 99 depreminde yaptığı çadır yardımını hatırlatması üzerine "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.

Twitter'da bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde vatandaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" notunu ekledi.

Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

"PİŞMANIM"

Söz konusu paylaşımı gören Haluk Levent alıntılayan, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.

Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

Ünlü sanatçı, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek, "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullanarak neden pişman olduğunu açıkladı.

Haluk Levent'ten yıllar sonra gelen itiraf dikkat çekti! Yaptığı yardımdan pişman oldu!

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