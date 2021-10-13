Halveti ne demek, TDK'ya göre Halveti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halveti ne demek? Halveti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Halveti kelimesi. Peki Halveti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Halveti nedir, Halveti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HALVETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halveti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Halveti kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Halveti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat

- Bu tarikattan olan kimse

