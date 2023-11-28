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Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti
Elon Musk'un yahudi lobisinin baskıları sonucu boyun eğerek İsrail'i ziyaret edip Soykırımcı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret etmesi ve İssrail'e destek veren açıklamalarından sonra, Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti.
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