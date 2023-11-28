Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti

Elon Musk'un yahudi lobisinin baskıları sonucu boyun eğerek İsrail'i ziyaret edip Soykırımcı Binyamin Netanyahu'yu ziyaret etmesi ve İssrail'e destek veren açıklamalarından sonra, Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti.

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Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti 1

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

"MUSK'I GAZZE'Yİ ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti
Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti
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