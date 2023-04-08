Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılarının, farklı yerlerde gerilimi tetikleyeceğini belirtti.

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Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze'ye ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılarının, farklı yerlerde gerilimi tetikleyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 6 Nisan'da yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmede bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarında yaşanan artışın farklı yerlerde gerilimi tetikleyeceğini söyleyen Kasım, "(6 Nisan'da) Lübnan ve Gazze'den fırlatılan roketler, İsrail'in Kıble Mescidi'nde itikafta olanlara saldırısının ve Mescid-i Aksa'daki dini savaşı tırmandırmasının bir sonucuydu." dedi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek

İSRAİL'İN GAZZEDEKİ SALDIRILRI DEVAM EDİYOR

Kasım, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya, direniş gruplarının roket atarak karşılık verdiğini dile getirdi.

GAZZE' DE NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

KAYNAK: AA

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