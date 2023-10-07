Hamas'ın saldırıları sonrası Netanyahu’dan ilk açıklaması: “Savaştayız, kazanacağız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı operasyondan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Savaştayız. Kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi.

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Hamas'ın saldırıları sonrası Netanyahu’dan ilk açıklaması: “Savaştayız, kazanacağız”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasından yaklaşık 5 saat sonra ilk açıklamasını yaptı.

"Bir savaşın içindeyiz ve bunu kazanacağız"

Başbakan Netanyahu halka seslenerek, "Savaştayız. Bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Güvenlik kabinesini topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim, bu operasyon şimdi gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda geniş bir seferberlik ve düşmanın hiç bilmediği güç ve ölçekte misilleme emri verdim. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını ordunun talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bunu kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Hamas 2 binden fazla roket fırlattı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari de Hamas'ın operasyonunun ardından İsrail'in "savaş halinde" olduğunu söyledi.

Hagari, "IDF savaş durumu ilan etti. Bir savaş halindeyiz. 2 binden fazla roket atıldı. Teröristler İsrail'e sızdı ve bazıları hala İsrail'de. IDF bölgeyi askerlerle dolduruyor. Gazze sınırındaki duruma odaklanıyoruz. Hava Kuvvetleri Gazze'ye hava saldırısı gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ise operasyonun ilk 20 dakikasında İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatıldığını açıklamıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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