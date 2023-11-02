HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar
Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonu adıyla 7 Ekimde başlattığı harekatı ile İsrail'in içlerine kadar girip esir aldığı ve ellerinde olan İsrail esirleri hariç diğer ülkeler ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar.
YAYINLAMA
Son Haberler
Meteoroloji'den o bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Kasım Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altın yatırımcısına uyarı geldi: Altında fiyat vererek yıl sonu beklentisini açıkladı!
Çok Okunanlar
İsrail yanlıları buz kesti! ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez İsraile ateş püskürdü
Türkiye'de Satışa sunulan İsrail'in ürünleri ve markaları nelerdir? Güncel İsrail ürün ve markalarının listesi
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek