Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar

Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonu adıyla 7 Ekimde başlattığı harekatı ile İsrail'in içlerine kadar girip esir aldığı ve ellerinde olan İsrail esirleri hariç diğer ülkeler ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar.

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Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar 1

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Ebu Ubeyde, çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyledi.

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