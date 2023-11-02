Hamas'tan son dakika esir kararı! O ülkelere ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonu adıyla 7 Ekimde başlattığı harekatı ile İsrail'in içlerine kadar girip esir aldığı ve ellerinde olan İsrail esirleri hariç diğer ülkeler ait esirleri bırakacaklarını açıkladılar.