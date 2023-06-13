Hamaten Nedir? Hametan Ne İşe Yarar?

Hametan ne işe yarar? Antiseptik, anti-inflamatuar, nemlendirici ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Hametan krem, çeşitli cilt problemlerinin tedavisinde etkilidir. Özellikle yara, yanık, kesik, çatlaklar, çizikler, egzama, dermatit, sedef hastalığı, pişik ve güneş yanığı gibi cilt tahrişlerinin hafifletilmesine yardımcı olur. Krem, ciltteki iltihaplanmayı azaltır, kaşıntıyı giderir ve cildin doğal iyileşme sürecini hızlandırır.

Hamaten Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Hametan'ın içeriğinde çinko oksit, lanolin, petrolatum ve allantoin gibi aktif maddeler bulunur. Çinko oksit, cildi koruyarak enfeksiyon riskini azaltırken, aynı zamanda tahrişi yatıştırır. Lanolin ve petrolatum, cildi nemlendirir ve yumuşatırken, allantoin ise cilt dokusunun onarılmasını teşvik eder.

Haberin Devamı

Hametan krem, genellikle temizlenmiş ve kurulanmış cilde ince bir tabaka halinde uygulanır. İhtiyaç duyulan bölgeye masaj yaparak yedirilir. Düzenli kullanıldığında, ciltteki tahrişlerin hafiflediğini ve iyileştiğini gözlemlemek mümkündür.

Hamaten Krem Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hametan krem bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hassas bir cilde sahipseniz veya kremi kullanmadan önce herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi fark ederseniz, kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Hametan krem, cilt problemlerinin hafifletilmesine ve cildin iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir topikal kremdir. Genellikle sürtünme sebepli oluşan cilt tahrişi ve pişik görünümünü gidermek için kullanılır.

Haberin Devamı

Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda, doktorunuza başvurmanız ve onun önerilerine uymak önemlidir. Hametan krem, ciltteki tahrişleri yatıştırmak ve iyileştirmek için kullanılan bir topikal (dıştan uygulanan) bir kremdir. İçeriğindeki aktif maddeler arasında dekspantenol bulunur, bu da cildi nemlendirir ve iyileşmeyi destekler. Hametan krem genellikle cilt tahrişleri, yanıklar, yara izleri, sıyrıklar, güneş yanıkları ve ciltteki hafif irritasyonlar gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Hametan Sarı Ve Mavi Arasındaki Fark Nedir?

Hametan krem piyasada mavi ve sarı renkteki alüminyum tüplerde satılmaktadır. Her iki krem de aynı sorunlar için kullanıldığı için doğal olarak kullananlar “Hametan sarı ve mavi arasındaki fark nedir” diye sormaktadır. Sarı renkli tüpte satılanı Hametan'ın krem formudur. Mavi olanı ise pomad formudur.

Hametan Krem Lekelere İyi Gelir Mi?

Hemen hemen vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılan Hametan , cilt renginin eşitlenmesinde ve cilt lekelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra ciltte bulunan sivilcelerin tedavisinde kullanılmaktadır.

Sarı Hametan Yüze Sürülür Mü?

Güçlü bir nemlendirici olan Hametan krem, el, yüz ve vücuda sürüldüğünde vücudun nem dengesini sağlamaktadır. Aniden kilo veren kişilerin vücutlarında oluşan çatlakların tedavi edilmesinde etkilidir.