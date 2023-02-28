Hamdi Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdi Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdi Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdi Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdi Fathi 29 Eylül 1994 tarihinde Behira şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حمدي فتحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdi Fathi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hamdi Fathi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 13 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hamdi Fathi'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hamdi Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdi Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hamdi Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdi Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Enppi SC

27 Temmuz 2016 yılında Petrojet

30 Haziran 2017 yılında Enppi SC

13 Ocak 2019 yılında El Ahly

Hamdi Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdi Fathi şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Hamdi Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ala'ab Damanhour

Mısır takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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