Üniversitelere 'fuhuş evleri' demişti: Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne mevkiinde trafik kazası: 3 yaralıHatay'ın Dörtyol sahilinde bir erkek cesedi bulundu!Akşemseddin Türbesi’nin Fransız tentesi tepki çekmişti! O tente kaldırıldıYılbaşına özel yemek ve mezeler nelerdir?Osmangazi CHP İlçe Başkanı Metin Akyolcular kimdir, nereli, kaç yaşında?Tandıra düşen kadın feci şekilde yandı! Kızı: Annemin et kokusunu aldımDeprem mi oldu? En son depremler | Deprem son dakikaSon dakika | Ege Denizi Girit Adası yakınlarında 4,6 büyüklüğünde depremCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana'nın Vuslatı mesajı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Müge Anlı'ya konu olan Hamdi Kılıç olayı hakkında araştırmalar başladı. İzmir Urla'da yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç 23 gün önce kayıplara karıştı. Eşi öldükten sonra sevgilisi Sakine Akdeniz ile yaşadığı öne sürülen Hamdi Kılıç'ın çocukları babalarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Peki Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? İşte Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı...

Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni konusu Hamdi Kılıç olayı oldu. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve 24 Kasım 2020 tarihinden bu yana şüpheli şekilde kaybolan Hamdi Kılıç'ın (70)  eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşamaya başladığı ve elindeki tüm parasını Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği öne sürüldü. Hamdi Kılıç'ın şüpheli kaybında bu nedenle Sakine Akdeniz'den şüpheleniliyor. İşte detaylar...

HAMDİ KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor.

Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

HAMDİ KILIÇ BULUNDU MU? HAMDİ KILIÇ OLAYI

Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.

Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç’ın akıbeti merak ediliyor. Hamdi Kılıç’ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz’in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz’in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.

Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT