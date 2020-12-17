Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Kılıç bulundu mu? Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni konusu Hamdi Kılıç olayı oldu. İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve 24 Kasım 2020 tarihinden bu yana şüpheli şekilde kaybolan Hamdi Kılıç'ın (70) eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşamaya başladığı ve elindeki tüm parasını Sakine Hanım'ın hesabına geçirdiği öne sürüldü. Hamdi Kılıç'ın şüpheli kaybında bu nedenle Sakine Akdeniz'den şüpheleniliyor. İşte detaylar...

HAMDİ KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor.

HAMDİ KILIÇ BULUNDU MU? HAMDİ KILIÇ OLAYI

Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç’ın akıbeti merak ediliyor. Hamdi Kılıç’ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz’in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz’in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.