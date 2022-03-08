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Hamdüsena ne demek, TDK'ya göre Hamdüsena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hamdüsena kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hamdüsena ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hamdüsena nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hamdüsena kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hamdüsena ne demek, TDK'ya göre Hamdüsena kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hamdüsena ne demek? Hamdüsena TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hamdüsena kelimesi. Peki hamdüsena ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hamdüsena nedir, hamdüsena kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HAMDÜSENA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hamdüsena kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hamdüsena kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hamdüsena kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı'ya olan şükran duygularını bildirme

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