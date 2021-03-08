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  3. Hamile taklidi yapan kadının karnından bonzai çıktı

Hamile taklidi yapan kadının karnından bonzai çıktı

İzmir'de bir kadın polis uygulamasında hamile olduğu için karnını şiş olduğunu söyleyen kadının karın bölgesinden 1 kiloya yakın bonzai maddesi ele geçirildi. Kendisini hamile gibi göstererek uyuşturucu taşıyan kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Hamile taklidi yapan kadının karnından bonzai çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasında, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçeye bağlı Gaziler Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada bir ticari taksiyi durduran ekipler, arka koltukta oturan 24 yaşında S.O. isimli bir kadından ve 28 yaşındaki S.S.'den sokağa çıkma izin belgesi istedi. 

S.O.'nun hamile olduğunu ve hastaneye gittiğini bunun için izinlerinin olmadığını söyleyen şüphelilerin verdiği çelişkili ifadeler sonucu polis ekipleri durumdan şüphelendi.

Bölgeye çağrılan kadın polisler tarafından yapılan üst aramasında S.O.'nun hamile olmadığı öğrenildi.S.O.'nun karın bölgesinden yaklaşık 1 kilo bonzai maddesi ele geçirildi.

Yapılan kimlik kontrolünde S.O.'nun uyuşturucu madde ticaretinin yanı sıra motorlu taşıt hırsızlığı gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Uyuşturucu maddelere el koyulurken yakalanan S.O. ve S.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulanırken, şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

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