Hamileyken Adet (Regl) Olunur Mu? Gebelikte Adet Olma Hakkında Her şey!

Regl, vücutta hormonal değişikliklerin sonucunda gerçekleşir ve gebelik oluşmadığında ortaya çıkar. Bu hormonal değişiklikler adet döngüsünün düzenlenmesinde rol oynar. Hamilelik, gebelik sırasında embriyo ve fetüsün geliştiği süreç için yapılan bir tanımlamadır. Regl, döllenmemiş bir yumurtanın atımı ve rahim iç duvarının dökülmesi sonucuyla gerçekleşmektedir. Regl sırasında rahim kasılır ve iç tabaka dökülerek vajina yoluyla dışarı atılır. Bu süreç yaklaşık olarak 3-7 gün sürer. Peki hamilelik sırasında regl olunur mu? Kanama görülmesi normal mi? Gebelikte adet olma hakkındaki detaylar...

Haberin Devamı

Hamileyken Adet (Regl) Olunur Mu?

Hamilelik, fertilizasyonun (yumurta ve sperm birleşmesi) ardından rahimde embriyonun ve daha sonra fetusun geliştiği bir süreçtir. Hamilelik sırasında hormonal değişiklikler meydana gelir ve bu hormonal değişiklikler, adet döngüsünü durdurur. Normalde adet döneminde atılan rahim iç tabakası (endometrium), hamilelik durumunda embriyo/fetusun rahim duvarına tutunmasını sağlayan bir tabakaya dönüşür. Dolayısıyla, bir kadın hamile olduğunda adet olmaz ve regl süreci durur. Ancak, hamilelik dışında başka nedenlerle lekelenme veya kanama olabilir. Gebelik başlangıcında gerçekleşen kanama implantasyon kanaması adını alır. Embriyonun rahme yerleşmesinden kaynaklı bu kanama veya lekelenmelerin uzun süreli devamı farklı sorunların belirtisi olabilir. Bu tarz bir durumunda gebe kişinin kesinlikle uzmanıyla görüşmesi gerekmektedir.

Haberin Devamı

Gebelikte Adet Olma Hakkında Kadınların Merak Ettikleri

Gebelikte adet olmama durumu, kadınların bilmesi gereken önemli bir konudur. Gebelik, adet döngüsünün durmasına ve hormonal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Adet döneminde atılan endometrium tabakası, gebelik durumunda embriyonun rahim duvarına tutunmasını sağlar. Bu nedenle, hamile olan kadınlar adet görmezler. Ancak, bazen gebelik döneminde hafif lekelenmeler veya kanamalar yaşanabilir, bunlar genellikle normal olarak kabul edilir. Ancak yoğun veya aşırı kanama durumunda, doktora başvurmak önemlidir. Herhangi bir şüphe durumunda, gebelik testi yapmak veya sağlık uzmanından yardım almak en doğrusudur.

Hamilelikte Adet Kanaması Neden Olur?

Hamilelikte adet kanaması nedenleri genellikle bilinmemektedir. Birçok kadın gebelik dönemi boyunca bir veya daha fazla defa adet kanaması şikayetleri ile kadın doğum uzmanına başvurabilir. Bu süreçte genellikle kalıtsal nedenlerin hamilelikte adet kanamasına yol açtığı düşünülmektedir. Söz konusu durum yaşandığında aslında diğer kanama türlerinden ayırt etmeye bakılmalıdır. Uzmanlar öncelikle adet kanaması değil de başka bir kanama olup olmadığına bakıyorlar. Adet kanaması dışında bir kanama şikayeti varsa hemen gerekli önlemler alınıyor. Bu süreçte öncelikli yaklaşım çocuk ve anne adayının sağlığı oluyor. Adet kanaması yaşanıyorsa genellikle kanama sürecinin sona ermesi kontrollü bir şekilde bekleniyor.

Hamilelikte Adet Kanaması Kaç Gün Sürer?

Hamilelikte adet görülür mü sorusuna evet cevabını verdikten sonra anne adayları bu kanamanın kaç gün süreceğini ve hangi boyutlarda olacağını da merak ediyorlar. Gebelikte özellikle ilk 3 aylık dönemde yerleşme kanaması ya da farklı türde kanamalar yaşanabiliyor. Bu kanamalar genellikle 6-12 gün kadar devam ediyor. Kanamalarda şiddet ve süreklilik tamamen anne adayına göre değişiklik gösteren bir durum oluyor. Anne adayları gebelikte adet kanaması yaşadıysa bu süreçte ne kadar süreceği ve düzenli olup olmayacağını kestirmek güç oluyor. Bu dönemde sadece kanamanın izlenmesi gerekiyor. Her anne adayında gebelikte çeşitli kanamalar yaşanabiliyor. Bu nedenle bir kanama durumunda hemen bir uzman ile görüşülmeli ve sürecin izlenmesi sağlanmalıdır.

Gebelikte Üstüne Adet Görme

Halk arasında üstüne adet görmek denilen durum aslında gerçek bir adet kanaması değildir. Gebeliğin başında gebelik ürününün rahim iç tabakasına yerleşmesinden kaynaklanan bir kanamadır buna aynı zamanda implantasyon kanaması (Tutunma kanaması) da denilir. Her gebelikte bu kanama oluşmaz. Üstüne adet görme şu şekilde cereyan eder; Hastalar gebeliğin başlangıcında hemen hemen adet dönemine denk gelen günlerde gebeliğin yerleşmesine bağlı kanamayı fark eder ancak gebe olduğunu düşünmediği için bunu adet kanaması olarak algılar. Bir ay sonraki adet döneminde adet olmayıp iki aylık gebe olduğunu öğrenince bir önce gördüğü kanamayı ‘’Üstüne adet görme’’ durumu olarak ifade eder. Bu kanama normal adet kanaması olmadığı için miktar olarak daha azdır, rengi ve görüntüsü de adetten farklıdır. Bu kanama gebeliğin rahim duvarına yerleşmesi sırasında oluştuğu için az miktardadır, gebeliğe ve bebeğe zarar vermez. Ancak hasta gebe olduğunun farkında olmadığı için gebeliğe sakıncalı davranışlarda bulunabilir ve ilaç kullanımına maruz kalabilir. Bu açıdan özellikle korunmayan ve gebelik planlayan bayanların bu tür bir adet kanaması yaşadıklarında dikkatli olmaları gerekmektedir.

Hamilelikte Adet Tehlikeli Mi?

Hamilelik döneminde anne adayları çok çeşitli kanama şikayetleri yaşayabilirler. Genellikle kadınların önemli bir bölümü gebelik döneminde adet kanaması yaşamazlar. Ancak önemli bir bölümü dış gebelik, düşük, doğum kontrol yöntemi sonrası gebelik gibi nedenlere bağlı olarak çeşitli kanamalar yaşayabilirler. Bunun yanında yerleşme kanaması şeklinde ilk 3 ay içinde yaşanan çeşitli kanamalar vardır. Bu kanamalardan bazıları tehlike doğururken bazıları da tamamen normal bir süreç olarak değerlendirilir. Hamilelikte kanama şikayetlerinde öncelikle bir doktora görünmek gerekir ve durumun tehlikeli olup olmadığı yaşanan inceleme sonrasında uzman tarafından ortaya koyulmaktadır. Tehlikeli bir durum varsa hemen gerekli önlemler de alınır.

Hamilelikte Adet Düzenli Olur Mu?

Hamilelikte kanama süreçleri hakkında kesin bir yargıya varmak çok yanlış olur. Anne adaylarında çoğu zaman nedensiz ve sebebi belli olmayan kanamalar da yaşanabilir. Hamilelikte adet görülür mü dışında düzenli olur mu konusu da merak ediliyor. Gebelik dönemi boyunca yaşanan hiçbir kanama düzenli olarak görülmez. Kanama olması durumunda anne adayının yakından takip edilmesi gerekir. Bu nedenle her anne adayı gebelik dönemi içinde adet kanamalarında sürecin yakından takip edilmesi için bir uzmana başvurmalıdır. Gerekli görülmesi halinde hemen anne adayı ve bebek için gerekli tedavi planı da oluşturulabilir.