Hamsi avında artış yaşanırken fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü

Karadeniz'de bugünlerde hamsi avında belirgin bir artış yaşanırken, fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü. Trabzon Balık Hali'nde bir hafta önce kilosu 35-50 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle 25-40 TL arasında satışa sunuluyor.

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Hamsi avında artış yaşanırken fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü

Karadeniz'de bugünlerde hamsi avında belirgin bir artış yaşanırken, fiyatı da bir hafta öncesine göre yarı yarıya düştü.

Trabzon Balık Hali'nde bir hafta önce kilosu 35-50 TL arasında satılan hamsi bugün itibariyle 25-40 TL arasında satışa sunulurken, bu sezon ilk kez fiyatı bu kadar geriledi.

Karadeniz'de bugünlerde azalan palamut avı yerini yavaş yavaş hamsiye bırakırken hamsinin fiyatı 25 TL'ye kadar inmesi talebi artırdı.

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FİYATLAR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, bugünlerde hamsinin hale bol gelmeye başladığını belirterek "Hamsi artık bol gelmeye başladı. Kilosu da 25-40 TL arasında değişiyor. Biz 25 TL'ye satıyoruz. Hamsinin boyu da normal inşallah bundan sonra daha da irileşir, vatandaş tuzlama yapar. Hamsi genelde Ordu-Giresun açıklarında avlanıyor. Normalde her gün 3-4 kamyon gelirdi bugün 10 kamyon kadar hamsi geldi. Hamsi bu sezon geç kaldı, bize göre sebebi palamut. Bundan sonra hamsi daha bol bereketli olur diye düşünüyorum. Geçen yılki sezonda 1,5-2 ay hamsi olmuştu. Normalde hamsi sezonu 4 ay sürmesi lazım. Sezondan umutluyuz inşallah daha iyi geçer vatandaş ta bol bol yer" dedi.

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HAMSİ BOLLAŞTI

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, bugünlerde hamsinin en bol ve ucuz dönemini yaşadıklarını ifade ederek,"Hamsi bugünlerde bol geliyor. Fiyatı ise boyutuna göre 25-35-40 TL arasında değişiyor. Bugün en ucuz dönemi 25 TL'ye kadar indi. Geçen sezon bu dönemlerde bu kadar bol gelmemişti. Sezondan memnunum harika bir sezon. Vatandaş hamsiyi şu an biraz ince buluyor daha da irileşmesini istiyor ancak yine de alıyor. Palamut çok az geliyor. Fiyatlar istavrit 70 TL, sargan 80 TL, palamut 45 TL, hamsi 25 TL" diye konuştu.

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PALAMUDA GÜLE GÜLE HAMSİYE HOŞGELDİN" DEDİK

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar da tezgahlarda palamudun yerini hamsi aldığını kaydederek "Palamuta gülü güle, hamsiye hoş geldin dedik. Bugün hamsi bol geldi fiyatı da uygun vatandaş rahat rahat alsın yesin kilosu 25 TL. Hamsi bol olursa erken kesilir. Böyle bol çıktığı müddetçe sezon sonuna kadar böyle gitmez diye düşünüyorum. Vatandaş şu anda hamsi fiyatını makul karşılıyor. Fiyatlarımız hamsi 25 TL, palamut 40-70 TL, istavrit 70 TL, mezgit 60 TL, sargan 80 TL" şeklinde konuştu.

Öte yandan vatandaşlar bugünlerde hamsiye daha çok ilgi gösterirken, fiyatının biraz daha düşmesini bekliyor.

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