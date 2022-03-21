Hamule ne demek, TDK'ya göre Hamule kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hamule ne demek? Hamule TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hamule kelimesi. Peki hamule ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hamule nedir, hamule kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAMULE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hamule kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hamule kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hamule kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yük

- Kâğıt dolgu maddesi

