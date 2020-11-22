Hamur asansörüne sıkışan işçi canından oldu

Zonguldak'ta gerçekleşen olay, Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi'nde bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında gece vardiyasında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı asansörüne sıkıştı.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Ferhat Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Özdemir ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.