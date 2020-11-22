DSÖ'den 2021 yılı için "üçüncü dalga" uyarısı22 Kasım Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Kasım 2020 PazarMasterChef kim elendi? 22 Kasım PazarHamur asansörüne sıkışan işçi canından olduTuzlaspor 0-6 Bandırmaspor | MAÇ ÖZETİ, SONUCUHasattan dönen işçilerin traktörü devrildi: 5 yaralıOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 gözaltıRusya’daki ev partisinde dezenfektan içtiler: 7 ölüAkdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hamur asansörüne sıkışan işçi canından oldu

Hamur asansörüne sıkışan işçi canından oldu

Zonguldak'ta fırında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti.

Hamur asansörüne sıkışan işçi canından oldu

Zonguldak'ta gerçekleşen olay, Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi'nde bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında gece vardiyasında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı asansörüne sıkıştı.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Ferhat Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Özdemir ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT