Hamza Catakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Catakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Catakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Catakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Catakovic 15 Ocak 1997 tarihinde Cazin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Ćataković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Catakovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SM CONSULTING yapmaktadır. Hamza Catakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Catakovic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Catakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Catakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Catakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Catakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U19

1 Ocak 2016 yılında FK Sarajevo

24 Ocak 2017 yılında AS Trencin

30 Haziran 2017 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2017 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2021 yılında CSKA-Sofia

4 Şubat 2022 yılında FK Sarajevo

Hamza Catakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Catakovic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Hamza Catakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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